POL-NMS: 230301-1-pdnms Feuer in Eckernförde

Eckernförde (ots) - Am 24.02.2023 gegen 20.50 Uhr wurde ein 39 jähriger Mann in der Rendsburger Straße in Eckernförde durch Messerstiche verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Geschädigte kam gegen 20.50 Uhr nach Hause und traf vor dem Mehrfamilienhaus in der Rendsburger Straße 72 in Eckernförde auf einen ihm unbekannten Mann. Plötzlich und ohne ...

mehr