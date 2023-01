FW-Stolberg: Keller- und Zimmerbrand

Feuerwehr Stolberg

Stolberg (ots)

Zwei Brandeinsätze beschäftigte die Feuerwehr Stolberg am Mittwochabend. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.

Um 21:32 Uhr schrillten die Alarmglocken für den Löschzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch, Büsbach und Münsterbusch sowie den Führungsdienst.

Gemeldet war ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Eichsfeldstraße. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Alarmmeldung - es brannte in einem Keller. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Durch die gezielten Löschmaßnahmen konnte der Brand schnell abgelöscht werden.

Bereits um 20:22 Uhr alarmierte die Leitstelle der StädteRegion Aachen die Feuerwehr Stolberg zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in die Untere Donnerbergstraße. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Zu einem Feueralarm einer ausgelösten Brandmeldeanlage rückten die Einsatzkräfte gegen 16:43 Uhr zur Katzhecke aus. Nach einer umfangreichen Erkundung konnte der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden.

