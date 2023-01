POL-MFR: (26) Tankstelle überfallen - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags (08.01.2023) kam es in einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als Polizeibeamte eintrafen, wurden auch diese angegangen. Gegen 04:15 Uhr gerieten zwei Männer, im Alter von 24 und 28 Jahren, in einer Diskothek in der Kaiserstraße in ...

mehr