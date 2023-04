Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 12.04.2023 - Drogendealer gehen der Polizei ins Netz (Donaueschingen)

Donaueschingen (ots)

Am Dienstag, 4. April, haben Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zwei Männer im Alter von 35- und 40 Jahren festgenommen die verdächtigt werden, gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Beamte des Polizeireviers Donaueschingen größere Mengen Betäubungsmittel. Mit Fahndern der bei der Kriminalpolizei angesiedelten "Ermittlungsgruppe Rauschgift" beschlagnahmten sie knapp zwei Kilogramm Marihuana und Haschisch, rund ein Kilogramm Amphetamin und über 60 Ecstasytabletten. Der Straßenverkaufswert dieser Drogen liegt bei rund 30.000 Euro. Auch Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages konnte die Polizei sicherstellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft für die beiden Tatverdächtigen an. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

