POL-PPMZ: Diebstahl mit Teddybär geklärt

Mainz (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag eine 86-jährige Frau, in Mainz-Weisenau umgestoßen und ihr Portmonee aus deren Einkaufstrolley geraubt. Die Frau erleidet dabei leichte Verletzungen an ihren Händen und am Rücken. Die Geschädigte ist gegen 16:09 Uhr an der Haltestelle "Schusterstraße" in die Linie 62 in Richtung Weisenau ...

mehr