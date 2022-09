Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zechbetrügerin

Mainz-Altstadt (ots)

Zu einem dreisten Zechbetrug kam es am Mittwochabend in der Mainzer Innenstadt. Eine 35-Jährige Dame aß und trank ausgiebig in einem asiatischen Restaurant und wollte dieses ohne zu bezahlen wieder verlassen. Nachdem sie von der Kellnerin angesprochen wurde, gab die 35-Jährige an, weder zahlen zu wollen, noch zu können. Bis zum Eintreffen einer verständigten Funkstreife des Altstadtreviers, konnte die 35-jährige im Lokal festgehalten werden. Auch den eingesetzten Polizeikräften gegenüber gab die 35-Jährige an, dass sie gar keine Zahlungsmittel dabeihabe und sowieso nicht zahlen wolle. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die 35-jährige Dame aus Baden-Württemberg bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Sie muss sich nun erneut strafrechtlich verantworten.

