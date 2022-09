Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Traktor verletzt

Essenheim (ots)

Am frühen Montagabend kam es auf einem landwirtschaftlichen Feldweg zwischen Essenheim und Ober-Olm zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Motorrad.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Traktorgespann auf einem unbefestigten Feldweg im Bereich des Essenheimer Humuswerks und bog nach links auf einen betonierten landwirtschaftlichen Weg ab. Ein 30-jähriger Motorradfahrer fuhr derweil auf dem betonierten Landwirtschaftsweg aus Richtung Stadecken-Elsheim in Richtung des Humuswerks. Beim Abbiegevorgang des Traktors kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer kam daraufhin auf ein angrenzendes Maisfeld ab und erlitt eine Verletzung am Bein. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizisten festgestellt werden, dass das Kennzeichen des Motorrads mit schwarzer Farbe besprüht war und für das Fahrzeug aktuell keine Zulassung besteht. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer des Motorrads nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere Ermittlungen hierzu, sowie zum Unfallhergang, werden nun durch die Polizeiinspektion Mainz 3 geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell