Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung in Supermarkt

Mainz-Neustadt (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag sorgte das Verhalten einer 25-Jährigen in einem Supermarkt in der Rheinallee in Mainz für Aufsehen.

Die junge Frau fiel zunächst in dem Lebensmittelgeschäft auf, als sie unvermittelt mitten im Laden auf einen 35- jährigen Kunden losging und ihm einmal ins Gesicht schlug. Anschließend begab sich die 25-Jährige fluchtartig in Richtung der Kassen, wo sie durch zwei Mitarbeiter des Supermarktes, die den Vorfall zuvor beobachtet hatten, gestoppt werden konnte. Die Beschuldigte wehrte sich hiergegen und verletzte durch ihre ruckartigen Bewegungen einen der Mitarbeiter am Hals und dem linken Unterarm. Erst nachdem sie durch beide Mitarbeiter festgehalten werden konnte, beruhigte sich die Frau allmählich.

Zwecks Anzeigenaufnahme wurde im Anschluss die Polizei des Neustadtreviers verständigt. Die 25-Jährige darf sich nun wegen Körperverletzung in zwei Fällen verantworten. Außerdem folgten für sie der Verweis des Supermarktes, sowie ein Hausverbot für insgesamt zwei Jahre.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

