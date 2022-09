Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - 86-Jährige wird von Täter umgestoßen und beraubt

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag eine 86-jährige Frau, in Mainz-Weisenau umgestoßen und ihr Portmonee aus deren Einkaufstrolley geraubt. Die Frau erleidet dabei leichte Verletzungen an ihren Händen und am Rücken.

Die Geschädigte ist gegen 16:09 Uhr an der Haltestelle "Schusterstraße" in die Linie 62 in Richtung Weisenau eingestiegen und hat diese gegen 16:34 Uhr in Mainz-Weisenau an der Haltestelle "Bleichstraße" verlassen. Kurz nach Verlassen des Busses hört sie schnelle Schritte und eine Stimme hinter sich. Noch bevor sie sich umdrehen, stößt der Täter sie in den Rücken, so dass sie nach vorne stürzt. Diesen Moment nutzt der Täter um das Portmonee aus dem Trolley zu entwenden und flüchtet in Richtung Sportplatz. Bisherige Ermittlungen haben noch keine konkreten Hinweise auf den Täter erbracht. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, mittleres Alter, ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet. Die 86-jährige Geschädigte ist ca. 155 cm groß, trägt kurze braune Haare und ist sehr schlank. Sie läuft in leicht gebückter Haltung und nutzt einen Gehstock dabei. Sie war mit einer hellbraunen Hose und Bluse bekleidet und trug darüber eine gesäßlange beigefarbene Jacke.

Die Kriminalpolizei Mainz sucht Zeugen, welche die Geschädigte und den Täter möglicherweise bereits in der Buslinie 62, oder in der Bleichstraße in Mainz Weisenau gesehen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell