POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Beim Rückwärtsfahren Fußgänger übersehen - 83-jähriger Mann leicht verletzt

Tuningen (ots) - Sieben Verletzte und rund 80.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Karfreitag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 81. Ein 28-jähriger Mercedes C 200-Fahrer geriet auf der Fahrt in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen bei Starkregen ins Schleudern. ...

