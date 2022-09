Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Ehingen.

Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Renault Espace von der Fischersteige in die Lindenstraße. Er bog nach links ab. Zu diesem Zeitpunkt war eine 23-Jährige mit ihrem Renault Clio in der Lindenstraße unterwegs. Die fuhr in Richtung Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Der Clio wurde wohl von dem 60-Jährigen übersehen. Trotz eines Ausweichmanövers der 23-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro.

In 17 Prozent der Verkehrsunfälle war im Jahr 2021 die Ursache auf Missachten der Vorfahrt, zurückzuführen. Zu hohe Geschwindigkeit war bei elf Prozent die Ursache, Fehler beim Abbiegen bei fünf Prozent und falsches Überholen bei vier Prozent. Das seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien, sagt die Polizei. Zusammen genommen mache damit Eile die Ursache von mehr als einem Drittel (37 Prozent) der Unfälle aus. Dabei sei der Zeitgewinn durch schnelles Vorankommen höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür aber würden Leben und Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

