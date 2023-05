LPI-GTH: Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Ilmenau (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Verkehrszeichen (Vorfahrtsstraße) in der Erfurter Straße / Teichweg. Das Verkehrszeichen wurde vollständig aus dem Boden gerissen, wodurch Sachschaden entstand. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den noch unbekannten Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0123630/2023) entgegen. (rw) Rückfragen bitte an: ...

