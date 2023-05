LPI-GTH: Vandalismus

Eisenach (ots) - Am Sonntagmorgen, 01:15 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Fahrradfahrer in der Adam Opel-Straße in Eisenach auf. Dieser schien augenscheinlich stark alkoholisiert zu sein. Er fuhr in starken Schlangenlinien. Eine Kontrolle des 39-jährigen Fahrradfahrers ergab jedoch etwas völlig anderes. Er hatte an beiden Seiten Beutel mit Pflastersteinen, wodurch er das Gleichgewicht nicht halten konnte. Diese Steine hatte er zuvor von einer Baustelle gestohlen. Die ...

