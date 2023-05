LPI-GTH: Schlägerei und Fahren unter Alkoholeinwirkung

Ilmenau (ots) - In den gestrigen Abendstunden verlor ein 64-Jähriger in der Waldstraße, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Motorrad, sodass er zu Fall kam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Durch die Kollision erlitt der Fahrer erhebliche Verletzungen und wurde in das örtliche Krankenhaus verbracht. (rw) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

