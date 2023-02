Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überladung eines Holztransporters: Weiterfahrt untersagt

Saalfeld (ots)

Beamte des Saalfelder Inspektionsdienstes kontrollierten am Dienstagnachmittag einen Holztransporter in der Christian-Wagner-Straße in Saalfeld. Der Verdacht der Überladung bestätigte sich bei einer Verwiegung in Unterwellenborn- bei erlaubten 40 Tonnen ergab die Wiegung des Transports einen Wert von mehr als 47 Tonnen. Darüber hinaus war die Ladung nicht ausreichend gesichert und die Gesamthöhe überschritten. Dementsprechend wurde das Gewicht durch Abladen reduziert, an der überschrittenen Höhe von 30 Zentimetern konnten keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden. Der LKW wurde sodann abgestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der 32-jährige, polnische Fahrer entrichtete eine Sicherheitsleistung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

