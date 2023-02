Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und einer Leichtverletzten

Saalfeld (ots)

Gestern Abend kam es kurz vor 18:00 Uhr zur Vollsperrung der Saalstraße in Saalfeld, nachdem ein Unfall zwischen drei Fahrzeugen geschehen war. Eine 18-Jährige fuhr die Saalstraße in Richtung Bahnhof entlang und bremste aufgrund einer vor ihr wartenden 34-jährigen Fahrerin ab. Ein an dritter Position fahrender 26-Jähriger bemerkte die Umstände zu spät und fuhr auf beide Vorausfahrenden/ zwischenzeitlich Haltenden auf und verursachte dadurch an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da der PKW an erster Stelle nicht mehr fahrbereit war, kam es während der Unfallaufnahme und Bergung zur zeitweisen Vollsperrung der Saalstraße.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell