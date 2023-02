Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter 2,5 Promille verursacht

Goßwitz (ots)

In Goßwitz kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden. Ein Renault-Fahrer fuhr in der Alten Dorfstraße gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte dadurch, sowohl an dem abgestellten PKW als auch an seinem eigenen, großen Sachschaden. Da die Fahrzeughalterin (des geparkten PKW) als auch die Anruferin Alkoholgeruch bei dem Fahrer bemerkten, informierten sie die Polizei. Sodann wurde durch einen Test festgestellt, dass der 33-Jährige mit mehr als 2,5 Promille unterwegs war und es vermutlich aufgrund dessen zum Unfall kam. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige erstattet.

