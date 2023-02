Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sicherheitsleistung nach Fahren ohne Fahrerlaubnis für Rumäne

Steinach (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde ein Fahrer in der Kirchstraße in Steinach kontrolliert. Die eingesetzten Beamten stellten sodann fest, dass der 24-jährige rumänische Staatsangehörige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, sondern lediglich einen sogenannten Lernführerschein aus Großbritannien vorweisen konnte. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete daraufhin die Zahlung einer Sicherheitsleistung an, die der junge Mann entrichtete. Unabhängig davon muss er sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell