Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle mit wenigen Beanstandungen

Pößneck (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Pößneck überwacht. In Richtung Bodelwitz durchfuhren im Zeitraum der Überwachung über 230 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 30 km/h. Bei 9 Verkehrsteilnehmern wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. 3 Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren, der schnellste von ihnen muss aufgrund von 53 km/h auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell