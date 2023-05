Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Gärten aufgebrochen - Zeugenaufruf

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt in insgesamt fünf Kleingärten der nebeneinanderliegenden Kleingartenanlagen "Am Waldblick", "Seeberg" sowie "Reichsbahn 2". Die Kleingartenanlagen befinden sich oberhalb der Bahnschienen parallel zur Salzgitter Straße. Aus den Gärten wurden u.a. diverse Werkzeuge sowie Haushaltsgegenstände entwendet. Das Beutegut wird insgesamt mit ca. 450 Euro beziffert. Wer hat in den Tatnacht Beobachtungen gemacht, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0123619/2023 entgegengenommen. (rak)

