Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsschilder herausgerissen - Zeugenaufruf

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der zurückliegenden Nacht haben Unbekannte in der Straße Am Steinkreuz ein Hinweisschild zur Wasserentnahme, ein Straßennamenschild sowie ein Verkehrszeichen zum Hinweis einer 30er-Zone aus ihrer Betonverankerung gerissen und umgeworfen. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem oder den Täter(n) nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0123650/2023 entgegen. (rak)

