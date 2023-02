Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Supermarkt in Hooksiel

Hooksiel (ots)

Am 15.02.2023 drangen unbekannte Täter gegen 23 Uhr in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Bäderstraße in Hooksiel ein und betraten von dort aus die Ladenfläche eines im Gebäude befindlichen Supermarktes. Dort wurden Waren im Gesamtwert von ca. 600 EUR entwendet. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel. 04461/92110, in Verbindung zu setzen.

