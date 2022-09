Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 22-Jähriger unter Drogeneinfluss randaliert am Hauptbahnhof

Idar-Oberstein (ots)

Für Aufregung und Aufsehen am Hauptbahnhof Idar-Oberstein sorgte am Donnerstagnachmittag ein 22-jährger Mann aus dem Saarland. Der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende und vermutlich psychisch kranke Mann beschädigte durch Steinwürfe eine Fensterscheibe im Bereich der Gleisanlagen am Bahnhof Idar-Oberstein und warf anschließend auch einen Stein in Richtung einer am Bahnhof wartenden jungen Frau. Auf Grund des aggressiven Gebärens des Mannes verständigten gleich mehrere Personen die Polizeiinspektion Idar-Oberstein. Kräfte der Kriminalpolizei Idar-Oberstein konnten den aggressiven Täter mit Hilfe einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein überwältigen und vorläufig festnehmen. Auf Grund des psychischen Zustandes wurde der junge Mann in der Psychiatrie im Klinikum Idar-Oberstein vorgestellt, wo er vorläufig untergebracht wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

