Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Jever (ots)

Am 15.02.2023 befuhr eine Pkw-Fahrerin (39) gegen 17:15 Uhr die alte Bundesstr., aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Moorwarfen und bog auf ein Tankstellegelände ab. Dabei übersah sie einen 40-jährigen Radfahrer, welcher den an der alten Bundesstr. gelegenen Geh-/Radweg in Richtung Innenstadt befuhr. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte dieser jedoch einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Dadurch entstand an seinem Fahrrad leichter Sachschaden. Verletzt wurde er nicht

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell