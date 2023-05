Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Martinroda (ots)

Am späten Samsatgnachmittag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad die L 3004 aus Richtung Martinroda kommend in Richtung Neusiß. Nach einer Rechtskurve scherte der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn aus, um die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Als sich der 19-jährige Honda-Fahrer neben dem letzten Fahrzeug befand, bemerkte er einen Pkw, welcher sich ihm im Gegenverkehr näherte und bremste sein Motorrad ab, um hinter dem letzten Fahrzeug wieder einzuscheren. Hierbei verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Honda und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Durch den Unfall wurde der 19-Jährige schwer am Bein verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 3000,-Euro. (dl)

