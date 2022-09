Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Die Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer eines auffälligen Herrenfahrrades

Lübeck (ots)

Die Kriminalpolizei Lübeck, Kommissariat 15, sucht den Eigentümer eines auffälligen Herrenfahrrades der Marke GUDEREIT. An dem Fahrrad befindet sich links am Hinterrad ein Elektromotor, der vermutlich nachträglich angebaut worden ist, außerdem ist am Hinterrad ein grüner Fahrradmantel montiert. Am Gepäckträger hinten ist zudem eine Gepäcktasche befestigt.

Das Fahrrad wurde bereits am 08.07.2022, um 22.15 Uhr, in Lübeck in der Wesloer Straße, Höhe Holzhof, im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes sichergestellt.

Der rechtmäßige Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden und wird daher gebeten, sich mit dem Kommissariat 15 unter der zentralen Telefonnummer 0451/1310 in Verbindung zu setzten oder sich per Email an k15.luebeck.bki@polizei.landsh.de zu wenden.

Foto: © Polizei - freigegeben

