Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Mann muss Führerschein abgeben

Am Mittwoch flüchtete ein Fahrer von der Unfallstelle-die Polizei ermittelte ihn.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 23-Jähriger auf das Gelände einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße. Mit seinem VW zwängte er sich an zwei Fahrzeugen vorbei. Dabei blieb er rechts an einem Lastwagen hängen und beschädigte diesen mutmaßlich. Auch einen Opel zu seiner Linken streifte er wohl. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Diese ermittelte den Fahrer. Der musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein abgeben. Auf den 23-Jährigen kommt eine Anzeige zu.

Im Jahr 2021 haben sich in 4.128 Fällen die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

