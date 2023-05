POL-ESW: Pressebericht 22.05.2023-2

Polizei Eschwege

Polizei Hessisch Lichtenau

8 Bäume mit Motorsäge mutwillig beschädigt; Schaden ca. 30.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am heutigen Montag ein Fall von gemeinschädlicher Sachbeschädigung am Baumbestand der Stadt Hessisch Lichtenau zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls. Demnach haben unbekannte Täter insgesamt 8 Weiden-Bäume mittels einer Motorsäge an den Stämmen rundherum mutwillig und so tief eingeschnitten, dass in der Folge ein Absterben und Eingehen der Bäume zu befürchten ist. Der auf diese Weise entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Das Ganze ereignete sich in der Straße "Am Lohwasser", wo die in Mitleidenschaft gezogenen Weiden seinerzeit entlang des Ufers der Losse im Uferbereich gepflanzt wurden. Festgestellt wurden die Beschädigungen am vergangenen Freitag. Der Tatzeitraum kann allerdings bereits bis Anfang November letzten Jahres zurückreichen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat in dem Fall Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

In Kleinalmerode ist ein geparkter Daimler Chrysler S430 in schwarz im Vorbeifahren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Auto stand in der Kasseler Straße in Richtung Witzenhausen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt, beschädigt wurde im Vorbeifahren der linke Außenspiegel. Der Schaden beträgt 500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

