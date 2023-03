Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Jena (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz in Lobeda, der Hergang ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Gegen 11:50 Uhr wollte eine 43-jähirge Fahrerin eines Transporters Mercedes auf den Parkplatz, welcher sich linkseitig neben der Zufahrt zum Uniklinikum befindet, rückwärts auffahren. Nach aktuellem Kenntnisstand passierte just in diesem Moment eine 76-Jährige zu Fuß, auf dem Gehweg befindlich, den Heckbereich des Transporters. Hierbei kam es zur Kollision des Fahrzeugs mit der Fußgängerin. Im Anschluss jedoch fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug weiter rückwärts an und schleifte die Fußgängerin knapp zehn Meter mit sich. Durch Passanten, welche an die Fahrertür klopften, hielt die Fahrerin an und stieg aus. Vom Unfall habe sie, vermutlich aufgrund der langsamen Geschwindigkeit, nichts mitbekommen. Die 76-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können bittet die Polizei Jena um Mithilfe. Zeugen, welche den Unfall am Mittwochvormittag, gegen 11:50 Uhr, beobachtet haben bzw. Angaben zum Hergang machen können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thuerigen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell