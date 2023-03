Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Apolda

Apolda (ots)

Am 22.03.2023 wurde der Polizei ein Einbruch in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße gemeldet. Ein genauer Zeitraum für den Einbruch konnte nicht genannt werden, jedoch muss dieser in den letzten 30 Tagen passiert sein. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf, durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten zwei Uhren im Wert von ca. 1000,- Euro. Es entstand zusätzlich ein Sachschaden von ca. 500,- Euro an der Tür. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

