LPI-J: Aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zum Dienstag in einem Getränkehandel in Hermsdorf. Unbekannte Täter lösten die Schrauben des Rolltors und verursachten vermutlich durch Hebeln Beschädigungen an der Wand. Ein Eindringen in das Objekt gelang den Tätern, trotz Bemühungen, nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

