POL-K: 230228-6-K Raub am Rochusplatz - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen 82 Jahre alten Kölner am Montagabend (27. Februar) in dessen Haus in Köln Porz-Langel sucht die Polizei nach drei Verdächtigen und weiteren Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Männer gegen 20.30 Uhr über die Garage in das Haus des Seniors in Porz-Langel ein, hielten ihn fest und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld. Die Verdächtigen sollen ...

mehr