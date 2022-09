Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Exhibitionist in Sturmhaube zeigt sich Spaziergängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Oftersheim (ots)

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde eine Spaziergängerin in Oftersheim am Hardtbacher Damm von einem Exhibitionisten überrascht. Dieser tauchte auf dem Damm auf und trug lediglich eine Sturmhaube über dem Kopf. Er schaute in Richtung der Spaziergängerin und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Erst als die Dame ihr Handy zückte, um Hilfe zu rufen, sei der Mann den Damm hinunter gesprungen und im Wald verschwunden. Er flüchtete in das Waldstück von der B291 weg, in Richtung Hockenheimring.

Die Spaziergängerin beschreibt den Beschuldigten als adipösen, ca. 180 cm großen, hellhäutigen Mann, der abgesehen von einer schwarzen Sturmhaube, die sein Gesicht verdeckte, komplett nackt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen in Verbindung zu setzen unter: 06202 288-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell