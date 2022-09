Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer die Steinsbergstraße in Richtung Jahnstraße. Als er nach links in diese abbiegen wollte, geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und verlor schließlich die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge ...

mehr