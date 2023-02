Polizei Köln

POL-K: 230228-5-K/BAB/AC LKW-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall auf der BAB 44 - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende der Bundesautobahn 44 ist am Dienstagmittag (28. Februar) ein 32-jähriger LKW-Fahrer tödlich verletzt worden. Gegen 12 Uhr soll er kurz hinter der Ausfahrt Lichtenbusch mit seinem Transporter auf einen Lkw aufgefahren sein und diesen auf einen Pkw sowie einen weiteren Lkw geschoben haben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 32-jährigen Ukrainers feststellen, der in seinem stark beschädigten Führerhaus eingeklemmt worden war. Zudem ist der Fahrer (49) des beteiligten Pkw mit schweren Verletzungen in eine Klinik gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Rückstau aufgrund eines etwa vier Kilometer entfernten Verkehrsunfalls in Höhe der Anschlussstelle Brand entstanden sein. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz und sichert die Unfallspuren. Die BAB 44 ist derzeit in Fahrtrichtung Mönchengladbach gesperrt. (jk/cs)

