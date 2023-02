Polizei Köln

POL-K: 230228-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff am Kaiser-Wilhelm-Park - Fotos

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 21. Februar

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung am Kaiser-Wilhelm-Ring fahndet die Kripo Köln nach einem Mann, der am Rosenmontag-Abend (20. Februar) im dortigen Grüngelände einen 26-Jährigen niedergestochen haben soll. Nach der Tat gegen 21.50 Uhr war der mit einer Sturmhaube maskierte Haupttatverdächtige mit seinen beiden Komplizen in Richtung Bismarckstraße geflüchtet.

Die Fotos der Tätergruppe sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/99666

Eine wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelnde Mordkommission des Kriminalkommissariats 11 bittet um Zeugenhinweise zu Identität und Aufenthaltsort der abgebildeten Beschuldigten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

