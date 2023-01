Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vollbremsung wegen eines Hundes - 23-Jährige leicht verletzt

Willich (ots)

Am 16.01.2023 hat es gegen 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße in Willich gegeben. Ein 46-jähriger Linienbus-Fahrer war mit einem Linienbus auf der Krefelder Straße in Fahrtrichtung Krefeld unterwegs. Von rechts lief unvermittelt ein Hund auf die Straße, woraufhin der Busfahrer eine Vollbremsung machen musste. Trotz der Vollbremsung konnte der Krefelder einen Zusammenstoß mit dem Hund aber nicht vermeiden. Nachdem sich der 46-Jährige mit dem unbekannten Hundehalter unterhalten hatte, entfernte sich dieser anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Augenscheinlich schien der Hund unverletzt. Auf Grund der Vollbremsung wurde eine 23-jährige Bus-Insassin leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um weitere Unfallzeugen. Falls Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Der flüchtige männliche Hundebesitzer wird wie folgt beschrieben: Circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1.72 Meter groß, trug eine braune Jacke und eine braune Hose. / AM (59)

