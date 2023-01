Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Einbruch in einen Baumarkt

Grefrath-Oedt (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14.01.2023, 16:30 Uhr, und Montag, 16.01.2023, 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Kleinbahn in Oedt ein. Die Täter gelangten durch einen umzäunten Bereich auf das Gelände. Dort schlugen sie das Fenster einer Tür ein und hebelten diese schließlich auf. Aus dem Baumarkt wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162-377-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. /jf (58)

