POL-K: 230228-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Handtaschenraub

Köln (ots) - Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer (66) und einem Fußgänger (85) am Montagabend (7. November 2022) im Innenhof des Altenberger Hofes in Köln-Nippes ist der Senior seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Um 18.15 Uhr soll der Radfahrer auf dem unbefestigten Untergrund weggerutscht und gegen den 85-Jährigen gefahren sein. Dabei ...

mehr