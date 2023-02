Polizei Köln

POL-K: 230227-1-K Senior nach Zusammenstoß mit Radfahrer seinen Verletzungen erlegen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer (66) und einem Fußgänger (85) am Montagabend (7. November 2022) im Innenhof des Altenberger Hofes in Köln-Nippes ist der Senior seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Um 18.15 Uhr soll der Radfahrer auf dem unbefestigten Untergrund weggerutscht und gegen den 85-Jährigen gefahren sein. Dabei stürzte der Senior und verletzte sich schwer.

Fünf Tage nach dem Verkehrsunfall verstarb der ältere Herr. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Polizei über den Tod des Seniors im Krankenhaus und den im Zusammenhang stehenden Verkehrsunfall informiert. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine inzwischen durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass die Verletzungen todesursächlich waren. Deshalb bitten die Ermittler dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/kk)

