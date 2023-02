Polizei Köln

POL-K: 230226-3-K Drei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Köln (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll, in einem "Club" in der Neustadt-Nord sind am Samstagmorgen (25. Februar) ein 18-Jähriger schwer und zwei weitere Männer (19, 46) leicht verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll es gegen 6 Uhr zu einem Streit zwischen dem 18-jährigen aus Mönchengladbach und dem 46-Jährigen in den Waschräumen der Lokalität auf der Venloer Straße gekommen sein. In der Folge sollen sich die Männer gegenseitig geschlagen haben und auch das Messer, mutmaßlich durch den Lebensälteren, eingesetzt worden sein. Der 19-Jährige beabsichtigte laut eigenen Angaben diese Auseinandersetzung zu schlichten und wurde dabei verletzt.

Rettungskräfte behandelten die Verletzungen des 19-Jährigen und des 46-Jährigen ambulant und brachten den Mönchengladbacher mit leichten Stich- und Schnittverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten stellten ein aufgefundenes Klappmesser sowie die Bekleidung aller Beteiligter sicher. Die Einsatzkräfte nahmen den 46-jährigen Kölner, der bereits per Haftbefehl wegen Sexueller Belästigung durch die Staatsanwaltschaft Köln gesucht wurde, fest. Auf Anordnung eines Richters wurde ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen und den Hintergründen werden derzeit durch das Kriminalkommissariat 51 geführt. Hinweise werden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell