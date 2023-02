Polizei Köln

POL-K: 230226-2-K Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat angetroffen

Köln (ots)

Nach Zeugenhinweisen haben Bereitschaftspolizisten in der Nacht zu Sonntag (26. Februar) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (44) noch während der Tatbegehung in der Neustadt-Süd angetroffen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der einschlägig polizeibekannte 44-Jährige gegen 2 Uhr auf der Zülpicher Straße versucht haben, dass Schloss eines Pegasus Fahrrads zu knacken. Ein am Tatort aufgefundenes unverschlossenes Fahrrad stellten die Beamten sicher. Einsatzkräfte fuhren den Mann, mit festem Wohnsitz in Köln, zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium. (mw/kk)

