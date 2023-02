Polizei Köln

POL-K: 230224-5-K Vierköpfige Jugendgruppe nach Raubdelikt am Dom identifiziert - Öffentlichkeitsfahndung nach zwei weiteren Tatverdächtigen bleibt bestehen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23. Februar, Ziffer 3:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5448537

Nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung haben die Ermittler am Freitagvormittag (24. Februar) die vierköpfige Jugendgruppe (alle 15) identifiziert. Stunden später stellte sich einer der 15-Jährigen in Begleitung seiner Eltern auf einer Polizeiwache. Die Vernehmungen der Jugendlichen stehen noch aus. Ihnen wird vorgeworfen am 19. November 2022 die Herausgabe einer Markenjacke eines Schülers am Dom unter Gewaltandrohung erzwungen zu haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum zweiten Fall, bei dem zwei Tatverdächtige gegen 22 Uhr vor einem Fotogeschäft am Dom eine Winterjacke eines 14-Jährigen unter Gewaltandrohung erbeutet haben, bleibt bestehen. Bilder der mutmaßlichen Haupttäter sind weiterhin unter folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/99272

Zeugen, die Hinweise zur Identität und dem Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (jk/kk)

