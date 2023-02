Polizei Köln

POL-K: 230224-3-K Mehrere verletzte Radfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln

Köln (ots)

Im Stadtteil Neustadt-Süd haben sich bei Stürzen ohne Fremdbeteiligung am Donnerstag (23. Februar) eine Radfahrerin (50) leichte und ein Radfahrer (54) schwere Verletzungen zugezogen. In Bickendorf stieß ein 29-Jähriger Rennradfahrer mit einer 41-Jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Bei einem Dooring-Unfall in Nippes erlitt eine 31 Jahre alte Frau leichte Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 41-Jährige gegen 8.15 Uhr mit ihrem Ford vom Holunderweg nach links auf den Akazienweg abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Radfahrer, der auf dem Akazienweg in Richtung Sandweg unterwegs war, zusammen. Der 29-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nur wenig später stürzte die 50-Jährige Radfahrerin am Rheinufer und verletzte sich dabei am Arm. Sie war nach eigenen Angaben gegen 8.30 Uhr auf der Straße "Agrippinawerft" in Höhe des Skater Parks über eine Wiese gefahren und an einer Steigung zu Fall gekommen.

Um 16.40 Uhr erlitt eine 31 Jahre alte Radfahrerin Prellungen bei einem sogenannten "Dooring-Unfall". Nach derzeitigem Stand hatte ein 32 Jahre alter Mann seinen Opel in der Florastraße / Gustav-Cords-Straße geparkt. Als er zum Aussteigen seine Fahrertür öffnete, traf er damit die 31-Jährige, die mit ihrem Rad in Richtung Niehler Straße fuhr.

Mit annähernd 1,3 Promille stürzte ein 54-jähriger Radfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Straße am Bayenturm. Zeugenangaben zufolge war der Mann beim Überqueren der Straße in Richtung Ubierring gegen eine Ampelmast gefahren und gestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten ordneten dort die Entnahme einer Blutprobe an. (cw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell