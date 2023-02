POL-K: 230224-1-K Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck einer Seniorin (92) - Zeugensuche

Köln (ots) - Nach dem Einbruch in einen Lebensmittelladen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. Februar) in Köln-Lövenich fahndet die Polizei nach dem oder den unbekannten Tätern und sucht Zeugen. Gegen Mitternacht soll mindestens ein dunkel gekleideter Unbekannter über ein Fenster in das Gebäude auf der Daimlerstraße eingestiegen und Bargeld aus einem ...

