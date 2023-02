Polizei Köln

POL-K: 230223-3-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht zwei Jugendgruppen nach Raubdelikten am Dom - Fotos

Köln (ots)

Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei nach zwei vierköpfigen Jugendgruppen, aus denen heraus jeweils ein Schüler am frühen und einer am späten Abend des 19. Novembers 2022 beraubt worden sein sollen. In beiden Fällen hatten mehrere Tatverdächtige die späteren Geschädigten angesprochen, Gewalt angedroht und so die Herausgabe der jeweiligen Markenjacke erzwungen. Danach waren die mutmaßlichen Räuber zu Fuß geflüchtet.

Bei der ersten Tat hatten die Gesuchten um kurz vor 18 Uhr einen 14 Jahre alten Schüler in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofs unvermittelt angesprochen.

Etwa vier Stunden später folgte eine weitere Gruppe Tatverdächtiger gegen 22 Uhr einem anderen 14-Jährigen vom Hauptbahnhof aus, über den Breslauer Platz die Domtreppe bis zu einem Fotogeschäft. Auch in diesem Fall überließ der eingeschüchterte Schüler den Gesuchten seine Winterjacke.

Bilder der mutmaßlichen Haupttäter der beiden Fälle sind unter folgenden Links abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/99227

https://polizei.nrw/fahndung/99272

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder der Identität und dem Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell