POL-K: 230223-2-K/REK/BAB Fiat-Fahrerin (62) bei Kollision mit Betonschrammwand schwer verletzt - Zeugensuche

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (18. Februar) ist eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Frau aus Bayern gegen 13.20 Uhr die BAB 1 in Richtung Dortmund. Zeugenangaben zufolge soll sie kurz hinter dem Kreuz Bliesheim aufgrund eines vor ihr einscherenden Autos stark abgebremst haben und nach links gegen die Betonschrammwand gefahren sein. Bei der Kollision zog sich die 62-Jährige schwere Verletzungen an Arm und Oberkörper zu.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/kk)

