POL-PDLD: Kennzeichendiebstahl in Wörth

Germersheim / B9 (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit mehreren Beteiligten PKW in Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte in Richtung Speyer, muss die B9 voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird über die Anschlussstelle Germersheim-Süd eingerichtet. Weitere Einzelheiten sind aktuell nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 Germersheim Tel. 07274 9580 E-Mail: ...

mehr