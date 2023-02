Polizei Köln

POL-K: 230223-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Messerstecherei

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 30.12.22

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Kripo Köln nach zwei Verdächtigen, die in der Nacht auf Freitag (30. Dezember) zwei Nachtschwärmer (beide 23) an der innerstädtischen Brabanter Straße verletzt haben sollen. Vor dem Angriff nahe dem Rudolfplatz gegen 0.20 Uhr sollen die beiden Aggressoren, die sich in Begleitung zweier junger Frauen befanden, einen der Geschädigten verbal provoziert haben. Der kräftigere, eine glänzende schwarze Daunenjacke tragende Angreifer habe den Kölner dann mit einem Messer ins Bein gestochen und dessen Begleiter im Gesicht verletzt. Der Komplize des Messerträgers soll den am Boden liegenden 23-Jährigen mit Faustschlägen traktiert haben.

Fotos der Verdächtigen und ihrer Begleiterinnen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/98849

Das Kriminalkommissariat 45 ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und fragt: Wer kann Angaben zu Identität und Aufenthaltsort der Verdächtigen machen? Insbesondere auch die abgebildeten, nicht tatverdächtigen Begleiterinnen der mutmaßlichen Aggressoren werden gebeten, sich zeugenschaftlich zu melden. (cg/al)

