Polizei Köln

POL-K: 230222-3-K Diebstahl von Lkw-Aufliegern - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem erneuten Diebstahl von Lkw-Aufliegern aus dem Gewerbegebiet in Köln-Niehl sucht die Polizei dringend Zeugen. Zwischen dem 18. und 21. Februar sollen Unbekannte insgesamt fünf mit Motorteilen beladene niederländische Lkw-Auflieger von einem Firmengelände an der Straße "Am Molenkopf" entwendet haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Dieben oder zum Diebesgut geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 per Telefon unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell